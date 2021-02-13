«Севилья» победила «Уэску»
«Севилья» в матче 23-го тура чемпионата Испании победила «Уэску» со счетом 1:0. Гол забил Мунир Эль-Хаддади.
«Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Уэска» — на 20-м месте.
Чемпионат Испании
Лига 1
23-й тур
«Севилья» — «Уэска» — 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Хаддади, 57.
«Севилья»: Буну, Рекик, С.Гомес, Диегу Карлос, Ракитич (Хоан Хордан, 65), Гудель, Оливер Торрес (Кунде, 81), А.Д.Гомес (Сусо, 75), де Йонг (Эн-Несири, 65), Алейш Видаль (Фернанду Режес, 81), Эль-Хаддади.
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо (Карлос, 81), Сиовас, Сильва (Инсуа, 16), Маффео, Галан, Микель Рико (Серхио Гомес, 81), Думбья (Феррейро, 60), Сеоане, Окадзаки (Эскриче, 60), Мир.
Предупреждения: Думбья, 40. Мир, 51. де Йонг, 63. Галан, 63. Инсуа, 80. Эн-Несири, 87. Буну, 90.
Судья: Медье Хименес (Испания).
13 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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