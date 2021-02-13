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«Севилья» победила «Уэску»

20:08
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«Севилья» в матче 23-го тура чемпионата Испании победила «Уэску» со счетом 1:0. Гол забил Мунир Эль-Хаддади.

«Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Уэска» — на 20-м месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

«Севилья» — «Уэска» — 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Хаддади, 57.

«Севилья»: Буну, Рекик, С.Гомес, Диегу Карлос, Ракитич (Хоан Хордан, 65), Гудель, Оливер Торрес (Кунде, 81), А.Д.Гомес (Сусо, 75), де Йонг (Эн-Несири, 65), Алейш Видаль (Фернанду Режес, 81), Эль-Хаддади.

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо (Карлос, 81), Сиовас, Сильва (Инсуа, 16), Маффео, Галан, Микель Рико (Серхио Гомес, 81), Думбья (Феррейро, 60), Сеоане, Окадзаки (Эскриче, 60), Мир.

Предупреждения: Думбья, 40. Мир, 51. де Йонг, 63. Галан, 63. Инсуа, 80. Эн-Несири, 87. Буну, 90.

Судья: Медье Хименес (Испания).

13 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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