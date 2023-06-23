«Челси» достиг договоренности с «Вильярреалом» по трансферу Джексона

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон близок к переходу в «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» достиг договоренности с испанским клубом. В ближайшее время 21-летний сенегалец должен пройти медосмотр и согласовать условия личного контракта перед завершением трансфера.

В сезоне-2022/23 Джексон забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи в 26 матчах испанской ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.