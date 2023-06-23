«Реал» объявил о продлении контракта с Себальосом

Полузащитник «Реала» Дани Себальос продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт мадридцев.

Новое соглашение 26-летнего испанца со «сливочными» рассчитано до 2027 года.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.