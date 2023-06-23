«Хетафе» продлил контракт с главным тренером Бордаласом

«Хетафе» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Хосе Бордаласом.

Новое соглашение с 59-летним испанским специалистом рассчитано на два сезона.

Бордалас во второй раз возглавил «Хетафе» в конце апреля. Ранее он тренировал «Эльче», «Алькоркон», «Алавес» и «Валенсию».

По итогам сезона-2022/23 «Хетафе» занял 15-е место в чемпионате Испании.