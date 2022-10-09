Касильяс объяснил свое неожиданное признание взломом аккаунта в соцсетях

Бывший капитан «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс заявил, что его страницу в Twitter взломали.

Ранее экс-вратарь опубликовал твит с неожиданным признанием. Позже Касильяс его удалил.

«Мой аккаунт взломали. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, еще больше извинений перед ЛГБТ-сообществом», — написал он.

Касильясу приписывают роман с актрисой Алехандрой Ониевой.

Футболист с 2009 года встречался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, у пары есть двое сыновей — Мартин (2014) и Лукас (2016). В марте 2021 года Касильяс и Карбонеро объявили о расставании.