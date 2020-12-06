Бускетс назвал причину поражений «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после поражения от «Кадиса» в 10-м туре чемпионата Испании (1:2) не стал искать оправданий. По его мнению, в этом сезоне игроки совершают много индивидуальных ошибок.

— Беспокоит то, что у нас много поражений, и чем больше мы проигрываем, тем больше отстаем от лидирующих позиций, — цитирует Marca Бускетса. — Мы отреагировали на пропущенный гол, но второй пропущенный мяч стоил нам гораздо дороже. Когда казалось, что у нас есть возможность вернуться в игру, мы сделали еще одну ошибку. Индивидуальные ошибки стоили нам много очков в этом сезоне. В Лиге чемпионов команда, похоже, играет иначе. В последних нескольких поражениях исход игры определяли ошибки.