Дубль Феликса принес «Атлетико» победу над «Бетисом»

«Атлетико» в матче 27-го тура чемпионата Испании обыграл «Бетис» со счетом 3:1.

В составе мадридцев дубль оформил Жоау Феликс, еще один гол на счету Тома Лемара. Хозяева ответили точным ударом Кристиана Тельо.

Поле этого матча «Атлетико» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Бетис» с 46 очками — на пятой строчке.