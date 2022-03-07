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Дубль Феликса принес «Атлетико» победу над «Бетисом»

Сергей Разин
корреспондент
6 марта. Бетис — Атлетико — 1:3.
Фото AFP

«Атлетико» в матче 27-го тура чемпионата Испании обыграл «Бетис» со счетом 3:1.

В составе мадридцев дубль оформил Жоау Феликс, еще один гол на счету Тома Лемара. Хозяева ответили точным ударом Кристиана Тельо.

Поле этого матча «Атлетико» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Бетис» с 46 очками — на пятой строчке.

Испания. Лига 1. 27-й тур
06 мар, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:3
Атлетико
Голы
Жоау Феликс, 2 (0:1), Тельо, 45 (1:1), Жоау Феликс, 61 (1:2), Лемар, 80 (1:3)
Бетис
Браво Гуардадо (Тельо, 11) Виктор Руис Бартра Сабали Виллиам Карвалью Акуоку (Родригес, 58) Хоакин (Хуанми, 66) Фекир Руибаль Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66)
Атлетико
Облак Лоди (Лемар, 46) Мандава Хименес Фелипе Врсалько (Феррейра-Карраско, 21) де Пауль (Серрано, 83) Эррера Льоренте Жоау Феликс (Суарес, 83) Корреа (Гризманн, 26)
Предупреждения
Борха Иглесиас 23’, Акуоку 40’, Бартра 50’, Тельо 71’, Руибаль 87’  -  Эррера 34’, Феррейра-Карраско 63’, Льоренте 87’
Судьи
Фернандес (Испания)

ФК Атлетико
ФК Бетис
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Реал

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Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
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Карим Бензема

Реал

 9
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Жорди Альба

Барселона

 7
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
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Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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