Бэйл, Модрич, Алаба, Родриго и Марсело сдали отрицательные тесты на коронавирус
08:28
Ряд игроков «Реала» излечились от коронавируса, сообщает Marca.
По данным источника, отрицательные тесты сдали Гарет Бэйл, Родриго Гоэс, Давид Алаба, Лука Модрич и Марсело.
У других футболистов мадридцев, среди которых Андрей Лунин, Иско и Марко Асенсио, все еще положительные тесты.
2 января «Реал» должен встретится с «Хетафе». После 19 туров ла лиги мадридцы лидируют в турнирной таблице.
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