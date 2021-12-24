Бэйл, Модрич, Алаба, Родриго и Марсело сдали отрицательные тесты на коронавирус

Ряд игроков «Реала» излечились от коронавируса, сообщает Marca.

По данным источника, отрицательные тесты сдали Гарет Бэйл, Родриго Гоэс, Давид Алаба, Лука Модрич и Марсело.

У других футболистов мадридцев, среди которых Андрей Лунин, Иско и Марко Асенсио, все еще положительные тесты.

2 января «Реал» должен встретится с «Хетафе». После 19 туров ла лиги мадридцы лидируют в турнирной таблице.