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Эдегор: «Арсенал» — идеальный для меня клуб»

Эдегор вспомнил об уходе из «Реала»
07:09
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Полузащитник Мартин Эдегор заявил, что его уход из «Реала» в «Арсенал» был правильным. Футболист перешел в лондонский клуб летом 2021 года.

«Думаю, что это был правильный выбор, учитывая то, как все сложилось в «Реале». Я подписал контракт с ними, когда мне было 16 лет. Сейчас было самое время для того, чтобы двигаться вперед. «Арсенал» — идеальный клуб для меня», — сказал Эдегор.

В этом сезоне АПЛ футболист в 16 матчах забил 4 гола.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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