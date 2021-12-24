Полузащитник Мартин Эдегор заявил, что его уход из «Реала» в «Арсенал» был правильным. Футболист перешел в лондонский клуб летом 2021 года.

«Думаю, что это был правильный выбор, учитывая то, как все сложилось в «Реале». Я подписал контракт с ними, когда мне было 16 лет. Сейчас было самое время для того, чтобы двигаться вперед. «Арсенал» — идеальный клуб для меня», — сказал Эдегор.

В этом сезоне АПЛ футболист в 16 матчах забил 4 гола.