Бэйл и Хамес — в заявке «Реала» на 1-й тур чемпионата Испании
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«Реал» опубликовал заявку на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Полузащитник Хамес Родригес и вингер Гарет Бэйл вошли в число 22 игроков, включенных в состав на игру.
Ранее СМИ писали, что колумбиец и валлиец этим летом могут покинуть мадридский клуб.
Матч состоится в субботу, 17 августа. Начало — 18.00 по московскому времени.
? Estos son nuestros 22 convocados para el primer partido de Liga de la temporada. #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/CzHL0YfOzY— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) August 16, 2019