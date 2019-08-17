«Реал» опубликовал заявку на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Полузащитник Хамес Родригес и вингер Гарет Бэйл вошли в число 22 игроков, включенных в состав на игру.

Ранее СМИ писали, что колумбиец и валлиец этим летом могут покинуть мадридский клуб.

Матч состоится в субботу, 17 августа. Начало — 18.00 по московскому времени.