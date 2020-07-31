«Бетис» опроверг уход Пеллегрини в Китай

«Бетис» в Twitter проверг информацию, что Мануэль Пеллегрини может покинуть пост главного тренера, не проработав и месяца. В СМИ появилась информация, что специалист получил выгодное предложение из Китая.

Пеллегрини, ранее работавший с «Реалом» и «Манчестер Сити», был назначен на пост главного тренера «Бетиса» 9 июля, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2022/23.