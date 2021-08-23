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Винисиус о ничьей с «Леванте»: «Для «Реала» одно очко никогда не будет хорошим результатом»

05:57
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:3).

«Для «Реала» одно очко никогда не будет хорошим результатом, мы должны становиться лучше. Мы должны быть более сосредоточеными и внимателными, чтобы побеждать. Я очень рад, что хорошо начал сезон, но мне надо продолжать в том же духе. Я продолжаю работать над тактикой и приемами, чтобы помочь команде», — приводит слова Винисиуса официальный сайт клуба.

«Реал» набрал четыре очка и на данный момент занимает второе место. У «Леванте» два очка и восьмая позиция. На счету Винисиуса 3 гола в двух матчах ла лиги.

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Сергей Разин все материалы автора

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