Винисиус о ничьей с «Леванте»: «Для «Реала» одно очко никогда не будет хорошим результатом»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:3).

«Для «Реала» одно очко никогда не будет хорошим результатом, мы должны становиться лучше. Мы должны быть более сосредоточеными и внимателными, чтобы побеждать. Я очень рад, что хорошо начал сезон, но мне надо продолжать в том же духе. Я продолжаю работать над тактикой и приемами, чтобы помочь команде», — приводит слова Винисиуса официальный сайт клуба.

«Реал» набрал четыре очка и на данный момент занимает второе место. У «Леванте» два очка и восьмая позиция. На счету Винисиуса 3 гола в двух матчах ла лиги.