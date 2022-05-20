«Реал» и «Бетис» могут устроить друг другу коридоры почета перед матчем ла лиги

«Реал» и «Бетис» могут устроить друг другу коридоры почета перед матчем 38-го тура ла лиги, сообщает журналист Мельхора Руис.

По информации источника, «Бетис» поприветствует мадридскую команду как чемпионов Испании, а «Реал» поздравят севильцев с завоеванием Кубка Испании.

Встреча между «Реалом» и «Бетисом» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу«. Игра состоится 20 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

После 37 туров «Реал» набрал 85 очков и досрочно выиграл ла лигу. «Бетис» с 64 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.