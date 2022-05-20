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Сегодня, 10:31

«Реал» и «Бетис» могут устроить друг другу коридоры почета перед матчем ла лиги

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» и «Бетис» могут устроить друг другу коридоры почета перед матчем 38-го тура ла лиги, сообщает журналист Мельхора Руис.

По информации источника, «Бетис» поприветствует мадридскую команду как чемпионов Испании, а «Реал» поздравят севильцев с завоеванием Кубка Испании.

Встреча между «Реалом» и «Бетисом» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу«. Игра состоится 20 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

После 37 туров «Реал» набрал 85 очков и досрочно выиграл ла лигу. «Бетис» с 64 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://twitter.com/MelchorRuizCope/status/1527211555552645126
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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