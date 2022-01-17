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Сегодня, 10:37

Эден Азар хочет покинуть «Реал»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник Эден Азар хочет уйти из «Реала», утверждает журналист RMC Sport Саша Тавольери.

По данным источника, на решение футболиста повлияла ситуация, случившаяся некоторое время назад. Медицинский штаб рекомендовал Азару сделать новую операцию, но президент «Реала» Флорентино Перес настаивал на том, что без нее можно обойтись.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет обменять Азара на защитника «Челси» Риса Джеймса.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 16 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://twitter.com/sachatavolieri/status/1482847495826952195?s=20
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
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 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
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 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
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 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
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 - : -
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Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
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 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
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Атлетико – Леванте
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