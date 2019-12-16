Бензема хочет выиграть чемпионат Испании в этом сезоне

Нападающий «Реала» Карим Бензема после матча 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1) рассказал, что в этом сезоне хочет стать чемпионом страны. И у мадридцев, и у «Барселоны» по 35 очков, они являются лидерами.

— Я хочу выиграть титул чемпиона Испании, — цитирует форварда Marca. — Если смогу помочь своим товарищам по команде игрой и словами, то сделаю это. Я являюсь третьим капитаном и должен помочь.

Матч с «Барселоной» на «Камп Ноу»? Это всегда трудно. Игра в гостях там — самая сложная встреча в сезоне. Будем надеяться, что мы победим.

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