Беллингем: «Я как губка впитываю все, что делают игроки «Реала». Вот почему я так хорошо начал сезон»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Альмерии» (3:1).

«Я наслаждался камбэком и борьбой команды. Мы продолжали хорошо играть, никто не паниковал. В конце концов, это была комфортная игра. Я часто смотрел по телевизору, как «Реал» отыгрывается по ходу матча. Помню, я думал: «Они не смогут этого сделать». Но им это удавалось. Теперь я здесь и переживаю это сам. Я рад забивать и помогать команде выигрывать, но мне нужно работать во всех областях моей игры».

Я в десять раз лучше, чем в прошлом сезоне. Мне очень комфортно с этими игроками, и я учусь каждый день. Уровень здесь настолько высок, что я как губка впитываю все, что делают мои товарищи по команде. Вот почему я так хорошо начал сезон», — приводит слова Беллингема официальный сайт клуба.

20-летний англичанин провел два матча за «Реал» в чемпионате Испании, забив три гола и сделав результативную передачу.

«Реал» с 6 очками возглавил таблицу ла лиги. «Альмерия», еще не набравшая очков, идет на последней строчке.