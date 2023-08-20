Анчелотти: «Беллингем хорошо освоился в «Реале» благодаря зрелости и характеру»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Альмерии» (3:1).

«Они поймали нас своей первой контратакой, она была почти идеальной. Мы могли бы справиться с этим лучше, но иногда нужно отдать должное их мастерству, это был фантастическая атака, и они забили гол. Мы не теряли контроль и постепенно входили в игру. У нас было много моментов, мы очень хорошо передвигались. У нас большое разнообразие, и это помогает нам создавать моменты. Лунин играл очень хорошо, как и в Бильбао. Мы доверяем ему и Кепе.

Беллингем хорошо освоился благодаря своей зрелости и характеру, а также тому факту, что он провел в Германии последние три года. Эти элементы действительно помогли ему хорошо адаптироваться в ла лиге и к нашему стилю. Он в отличной форме», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

«Реал» с 6 очками возглавил таблицу ла лиги. «Альмерия», еще не набравшая очков, идет на последней строчке.