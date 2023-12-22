Беллингем — о победном голе Васкеса в игре с «Алавесом»: «Это рождественское чудо!»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями от победы его команды над «Алавесом» (1:0) в гостевом матче 18-го тура ла лиги.

Единственный гол в матче забил Лукас Васкес на 90+2-й минуте. «Реал» играл вдесятером после удаления Начо Фернандеса на 54-й минуте встречи.

«Это рождественское чудо Лукаса Васкеса!» — написал хавбек в своем аккаунте в соцсетях.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям.