Беллингем — о победном голе Васкеса в игре с «Алавесом»: «Это рождественское чудо!»
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями от победы его команды над «Алавесом» (1:0) в гостевом матче 18-го тура ла лиги.
Единственный гол в матче забил Лукас Васкес на 90+2-й минуте. «Реал» играл вдесятером после удаления Начо Фернандеса на 54-й минуте встречи.
«Это рождественское чудо Лукаса Васкеса!» — написал хавбек в своем аккаунте в соцсетях.
«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|18
|14
|3
|1
|39-11
|45
|
2
|Жирона
|18
|14
|3
|1
|42-21
|45
|
3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|34-21
|38
|
4
|Атлетик
|18
|10
|5
|3
|34-19
|35
|
5
|Атлетико
|17
|11
|2
|4
|35-19
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|18
|8
|7
|3
|29-18
|31
|
7
|Бетис
|18
|6
|10
|2
|20-18
|28
|
8
|Хетафе
|18
|6
|8
|4
|24-23
|26
|
9
|Лас-Пальмас
|18
|7
|4
|7
|15-15
|25
|
10
|Валенсия
|18
|6
|5
|7
|19-22
|23
|
11
|Р. Вальекано
|18
|4
|8
|6
|16-24
|20
|
12
|Вильярреал
|18
|5
|4
|9
|26-35
|19
|
13
|Осасуна
|18
|5
|4
|9
|21-29
|19
|
14
|Мальорка
|18
|3
|9
|6
|17-22
|18
|
15
|Алавес
|18
|4
|4
|10
|14-24
|16
|
16
|Севилья
|17
|3
|7
|7
|23-24
|16
|
17
|Кадис
|18
|2
|9
|7
|14-24
|15
|
18
|Сельта
|18
|2
|7
|9
|18-28
|13
|
19
|Гранада
|18
|1
|5
|12
|20-40
|8
|
20
|Альмерия
|18
|0
|5
|13
|19-42
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|5 : 3
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|1 : 0
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|1 : 0
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|0 : 0
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|1 : 2
|23.12
|18:15
|
Атлетико – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|11
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|16
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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