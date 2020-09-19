Бартомеу удивлен, что ему хотят вынести вотум недоверия в «Барселоне»

Президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу грозит досрочная отставка. Более 20 тысяч официальных членов клуба проголосовали за вынесение ему вотума недоверия.

— Это высокая цифра. Это нас всех удивило, — цитирует Бартомеу Marca. — Теперь мы должны собрать комитет по вотуму недоверия и подтвердить все подписи. В данный момент никто не собирается уходить в отставку, мы должны продолжать работу.

Выборы нового президента каталонского клуба запланированы на 20 и 21 марта 2021 года. Бартомеу не сможет баллотироваться на этот пост еще раз, так как занимает должность два срока подряд (с 2014 года). Ранее речь шла о досрочной отставке главы клуба из-за ситуации с капитаном Лионелем Месси. 33-летний аргентинский форвард собирался разорвать отношения с сине-гранатовыми, за которых выступает всю карьеру.