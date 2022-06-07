«Барселоне» предложили подписать Алексиса Санчеса. Каталонский клуб не хочет брать возрастных игроков

Услуги нападающего «Интера» Алексиса Санчеса были предложены «Барселоне». Однако каталонский клуб не проявляет интерес к 33-летнему чилийцу из-за возраста игрока, сообщает Sport.es.

«Интер» планирует избавиться от ряда игроков, чтобы сократить расходы, а высокая зарплата Санчеса делает его одним из главных кандидатов на продажу этим летом.

Контракт Алексиса Санчеса с «Интером» истекает летом 2023 года.

В минувшем сезоне экс-форвард «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» провел за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.