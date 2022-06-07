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«Реал» завтра планирует объявить о продлении контракта с Модричем

«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Лукой Модричем
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Лука Модрич и «Реал» договорились о продлении контракта. Официально о сделке планируют объявить в среду, 8 июня, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны договорились о соглашении до 2023 года. Кроме того, 36-летнему хорвату предложена возможность войти в спортивную структуру по окончании карьеры игрока.

Напомним, хорватский полузащитник перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в августе 2012 года. С клубом он выиграл 20 трофеев.

Модрич провел в завершившемся сезоне за мадридский клуб 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 12 результативных передач.

Лука Модрич
ФК Реал
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 4
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22.05 21:00
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Осасуна – Мальорка
 0 : 2
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Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Винисиус Жуниор

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Карим Бензема

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