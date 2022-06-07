«Реал» завтра планирует объявить о продлении контракта с Модричем

«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Лукой Модричем

Полузащитник Лука Модрич и «Реал» договорились о продлении контракта. Официально о сделке планируют объявить в среду, 8 июня, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны договорились о соглашении до 2023 года. Кроме того, 36-летнему хорвату предложена возможность войти в спортивную структуру по окончании карьеры игрока.

Напомним, хорватский полузащитник перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в августе 2012 года. С клубом он выиграл 20 трофеев.

Модрич провел в завершившемся сезоне за мадридский клуб 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 12 результативных передач.