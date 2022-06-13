«Барселона» снова обсудит с игрока сокращение зарплат. Лидеры команды выступают против

«Барселона» снова обсудит с лидерами команды сокращение зарплат

«Барселона» проведет новые переговоры с футболистами о возможном снижении зарплат, сообщает Sport.es.

Причем лидеры команды — Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба выступили против очередного снижения зарплаты. Ранее они уже дважды шли на понижение оклада.

Однако каталонский клуб начинает новый раунд переговоров и надеется, что футболисты все же согласятся еще снизить зарплаты.

У каталонцев сейчас серьезные финансовые проблемы, поэтому они вынуждены просить самых высокооплачиваемых игроков согласиться на добровольное сокращение зарплаты.