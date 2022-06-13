Серхио Рамос обратился к бывшему партнеру по «Реалу» Марсело

Бывший одноклубник Марсело по «Реалу» Серхио Рамос обратился к защитнику после его прощальной пресс-конференции.

«Брат, ты сегодня прощаешься, но твое наследие вечно. Поздравляю с достижением невозможного», — написал Рамос в социальных сетях.

34-летний Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.

Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории команды.