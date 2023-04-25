«Барселона» рассмотрит предложения по Рафинье только от 90 миллионов евро

«Барселона» определилась с ценой, за которую готова продать бразильского полузащитника Рафинью, утверждает журналист Хави Мигель.

По информации источника, «Барселона» не продаст Рафинью, если предложенная сумма будет меньше 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован «Арсенал».

26-летний бразилец выступает за каталонцев с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.