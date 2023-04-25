«Барселона» рассмотрит предложения по Рафинье только от 90 миллионов евро
«Барселона» определилась с ценой, за которую готова продать бразильского полузащитника Рафинью, утверждает журналист Хави Мигель.
По информации источника, «Барселона» не продаст Рафинью, если предложенная сумма будет меньше 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован «Арсенал».
26-летний бразилец выступает за каталонцев с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|30
|24
|4
|2
|54-9
|76
|
2
|Реал
|30
|20
|5
|5
|63-24
|65
|
3
|Атлетико
|30
|18
|6
|6
|47-22
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|30
|16
|6
|8
|39-29
|54
|
5
|Бетис
|30
|14
|6
|10
|39-33
|48
|
6
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|
7
|Атлетик
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|
8
|Осасуна
|30
|11
|8
|11
|28-32
|41
|
9
|Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-31
|40
|
10
|Р. Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|
11
|Жирона
|30
|10
|8
|12
|44-43
|38
|
12
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|
13
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|
14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|
15
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|
16
|Хетафе
|30
|7
|10
|13
|28-39
|31
|
17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|
18
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|
19
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|
20
|Эльче
|30
|2
|7
|21
|20-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.04
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|25.04
|20:30
|
Жирона – Реал
|- : -
|25.04
|23:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|- : -
|26.04
|20:30
|
Атлетико – Мальорка
|- : -
|26.04
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|- : -
|26.04
|23:00
|
Сельта – Эльче
|- : -
|26.04
|23:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|- : -
|27.04
|20:30
|
Валенсия – Вальядолид
|- : -
|27.04
|20:30
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|27.04
|23:00
|
Атлетик – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|20
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|18
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
Новости