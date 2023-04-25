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Сегодня, 22:02

«Барселона» рассмотрит предложения по Рафинье только от 90 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» определилась с ценой, за которую готова продать бразильского полузащитника Рафинью, утверждает журналист Хави Мигель.

По информации источника, «Барселона» не продаст Рафинью, если предложенная сумма будет меньше 90 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован «Арсенал».

26-летний бразилец выступает за каталонцев с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 30 20 5 5 63-24 65
3
 Атлетико 30 18 6 6 47-22 60
4
 Р. Сосьедад 30 16 6 8 39-29 54
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Мальорка 30 11 7 12 29-31 40
10
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
11
 Жирона 30 10 8 12 44-43 38
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
16
 Хетафе 30 7 10 13 28-39 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 30 2 7 21 20-61 13
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25.04 20:30
Кадис – Осасуна
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25.04 20:30
Жирона – Реал
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Бетис – Р. Сосьедад
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Атлетико – Мальорка
 - : -
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 - : -
26.04 23:00
Сельта – Эльче
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Р. Вальекано – Барселона
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Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Исаак Карселeн

Кадис

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Бетис

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