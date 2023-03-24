«Барселона» прокомментировала травму де Йонга
Пресс-служба «Барселоны» рассказала о деталях травмы форварда Френки да Йонга.
Несколько дней назад футболист был исключен из состава сборной Нидерландов из-за повреждения. 25-летний полузащитник прошел медицинское обследование. У игрока была выявлена травма правого подколенного сухожилия. Сроки восстановления не сообщаются.
В сезоне 2022/23 де Йонг провел за «Барселону» 34 матча, забив 2 гола и сдела 2 ассиста.
«Барселона» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая второй «Реал» за 12 очков.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
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|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|
2
|Реал
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|
7
|Атлетик
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
|22-27
|34
|
10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
|Мальорка
|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|
12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|
13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|
14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|
15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
20
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|- : -
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|- : -
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3
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