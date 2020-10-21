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«Барселона» продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле

02:46
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«Барселона» на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с несколькими игроками.

Новые контракты подписали вратарь Марк-Андре тер Штеген (до 30 июня 2025 года, отступные — 500 миллионов евро), защитники Жерар Пике (до 30 июня 2024 года, отступные — 500 миллионов евро) и Клеман Лангле (до 30 июня 2026 года, отступные — 300 миллионов евро), а также полузащитник Френки де Йонг (до 30 июня 2026 года, отступные — 400 миллионов евро).

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