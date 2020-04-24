«Барселона» приостановила переговоры по продлению контракта с Семеду и может продать игрока

«Барселона» приостановила переговоры по продлению контракта с защитником Нелсоном Семеду, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб сообщил агенту Жорже Мендешу, представляющему интересы 26-летнего португальца, что переговоры о новом контракте футболиста отложены, а также объявил, что оценивает игрока в 45 миллионов евро. Сообщается, что «сине-гранатовые» могут продать Семеду или включить в сделку по обмену на полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

В сезоне-2019/20 Семеду провел за «Барселону» 29 матчей, на его счету 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 32 миллиона евро.