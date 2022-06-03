«Барселона» предложит игрокам согласиться на понижение зарплат

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что каталонский клуб продолжит снижать зарплату футболистам.

«Наша зарплатная ведомость — 560 миллионов евро. Это в два раза больше, чем у «Баварии», — у них 300 миллионов евро, а у «Реала» — 400 миллионов. С каждым игроком мы будем вести переговоры в индивидуальном порядке.

Ситуация с ветеранами команды будет развиваться в соответствии с интересами клуба. В первую очередь мы пообщаемся с футболистами, у которых самые большие контракты.

Мы не можем позволить себе некоторые вещи и должны дать этому оценку. Они никого не обманули, а «Барса» соблюдала условия их контрактов. Теперь мы должны вести с ними переговоры", — цитирует функционера Marca со ссылкой на RAC1.