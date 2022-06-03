«Реал» хочет продлить контракт с голкипером Луниным и отдать его в аренду

«Реал» хочет продлить контракт с голкипером Андреем Луниным. После этого мадридский клуб будет готов отдать его в аренду, сообщает Marca.

«Реал» понимает желание голкипера играть чаще и готов отпустить его в аренду. Однако срок контракта футболиста истекает через два года, поэтому сначала клуб хотел бы продлить соглашение с ним.

Лунин перешел в мадридский клуб из луганской «Зари» летом 2018 года, подписав шестилетний контракт. За это время украинец провел за «Реал» всего пять матчей, причем в чемпионате Испании он дебютировал лишь в концовке нынешнего сезона.

Напомним, что «Реал» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» со счетом 1:0. Однако УЕФА не признал украинского вратаря победителем ЛЧ сезона-2021/22.

Дело в том, что по правилам УЕФА игроки, которые не провели ни одной минуты на поле в матчах Лиги чемпионов, не могут считаться участниками турнира. Лунин же все матчи провел на скамейке запасных.