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Месси через два года может перейти в «Интер Майами»

12:19
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси через несколько лет может стать игроком клуба МЛС, информирует Cadena SER.

По данным источника, отец аргентинца Хорхе должен был встретиться с представителями «ПСЖ», чтобы обсудить возможный переезд. Но из-за победы Жоана Лапорты на выборах президента каталонского клуба разговор был отменен. Также сообщается, что через два года Месси точно перейдет в «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Сегодня, 11 марта, сообщалось, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду также может в скором времени оказаться в команде Бекхэма.

Дополнительная информация:

https://cadenaser.com/programa/2021/03/11/carrusel_deportivo/1615417286_169518.html

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