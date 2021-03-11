Месси через два года может перейти в «Интер Майами»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси через несколько лет может стать игроком клуба МЛС, информирует Cadena SER.

По данным источника, отец аргентинца Хорхе должен был встретиться с представителями «ПСЖ», чтобы обсудить возможный переезд. Но из-за победы Жоана Лапорты на выборах президента каталонского клуба разговор был отменен. Также сообщается, что через два года Месси точно перейдет в «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Сегодня, 11 марта, сообщалось, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду также может в скором времени оказаться в команде Бекхэма.