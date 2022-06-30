Эрнесто Вальверде в третий раз в карьере возглавил «Атлетик»

«Атлетик» объявил о назначении Эрнесто Вальверде главным тренером команды.

Срок контракта с 58-летним испанцем не уточняется.

Вальверде возглавил «Атлетик» в третий раз в тренерской карьере: до этого он работал в клубе с июля 2003 года по июнь 2005 года и с июля 2013 года по июнь 2017 года. Также он выступал за команду из Бильбао в качестве футболиста с 1990 по 1996 год.

Вальверде является рекордсменом «Атлетика» по числу матчей на посту главного тренера (306).