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Эрнесто Вальверде в третий раз в карьере возглавил «Атлетик»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Атлетик» объявил о назначении Эрнесто Вальверде главным тренером команды.

Срок контракта с 58-летним испанцем не уточняется.

Вальверде возглавил «Атлетик» в третий раз в тренерской карьере: до этого он работал в клубе с июля 2003 года по июнь 2005 года и с июля 2013 года по июнь 2017 года. Также он выступал за команду из Бильбао в качестве футболиста с 1990 по 1996 год.

Вальверде является рекордсменом «Атлетика» по числу матчей на посту главного тренера (306).

Источник: https://www.athletic-club.eus/en/news/2022/06/30/ernesto-valverde-appointed-athletic-club-head-coach
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
Эрнесто Вальверде
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