Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о финансовой ситуации в «Барселоне».

Ранее вице-президент каталонцев Эдуард Ромеу заявил, что нужно 500 миллионов евро, чтобы спасти клуб.

«Барселона» — виртуозы, которые, несмотря на большие долги, все же как-то находят банк, дающий им деньги на такие операции», — приводит слова Хенесса Kicker.

В прошедшем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 38 матчах.