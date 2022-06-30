Хенесс: «Барселона» — виртуозы, которые, несмотря на большие долги, все же как-то находят деньги»
Почетный президент «Баварии» Хенесс съязвил на тему финансового состояния «Барселоны»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о финансовой ситуации в «Барселоне».
Ранее вице-президент каталонцев Эдуард Ромеу заявил, что нужно 500 миллионов евро, чтобы спасти клуб.
«Барселона» — виртуозы, которые, несмотря на большие долги, все же как-то находят банк, дающий им деньги на такие операции», — приводит слова Хенесса Kicker.
В прошедшем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, набрав 73 очка в 38 матчах.
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