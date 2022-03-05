«Барселона» подписала 18-летнего Пабло Торре

«Барселона» объявила о покупке у «Расинга» полузащитника Пабло Торре. 18-летний футболист будет сначала выступать за вторую команду каталонцев.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Барселона» подписала с Торре контракт, рассчитанный до 2026 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Игрок закончит этот сезон в своем нынешнем клубе.

Сумма трансфера Торре из «Расинга» в «Барселону» составила 5 миллионов евро. Однако она может вырасти до 20 миллионов евро в зависимости от успехов футболиста в ближайшие годы.

В сезоне-2021/22 Торре провел 23 матча за «Расинг», выступающий в третьем по силе дивизионе Испании. Он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Торре в 1 миллион евро.