«Алавес» и «Севилья» голов не забили

«Алавес» сыграл вничью с «Севильей» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 0:0. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца».

«Севилья» с 28 ноября не проигрывает в матчах национального первенства. Их беспроигрышная серия увеличилась до 13 матчей.

«Севилья» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Реала» на 5 очков. «Алавес» располагается на 18-й строчке.