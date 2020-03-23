«Барселона» поборется с «Челси» за защитника «Порту» Теллеса

Защитник «Порту» Алекс Теллес заинтересовал «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба рассчитывает подписать 27-летнего бразильца в связи с тем, что Хуниор Фирпо, приобретенный у «Бетиса», не составляет достойную конкуренцию Жорди Альбе. Известно, что Теллес отказался продлевать контракт с «Порту», рассчитанный до лета 2021 года, в связи с чем игрок, скорее всего, будет продан ближайшим летом. Сообщается, что футболистом также интересуется «Челси».

В сезоне-2019/20 Теллес забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 40 матчах за «Порту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.