«Барселона» планирует возобновить переговоры с Месси по новому контракту

«Барселона» планирует в ближайшее время начать переговоры по новому контракту с нападающим Лионелем Месси, сообщает Marca.

По информации источника, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу несколько раз пытался обсудить с 32-летним аргентинцем условия нового соглашения, но получал отказ. Сообщается, что сам Месси хочет провести переговоры по окончании этого сезона. Источник утверждает, что футболист согласен продлить контракт, но не более, чем на один год. Кроме того, он хочет оставить за собой право на бесплатный уход из команды летом 2021 года.