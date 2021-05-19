«Барселона» отпустит из клуба вратаря Нету
09:42
«Барселона» отпустит вратаря Нету из команды по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 31-летний бразилец проведет прощальный матч за «сине-гранатовых» в субботу, 22 мая против «Эйбара». Клуб продаст игрока в летнее трансферное окно, им интересуется «Арсенал».
В сезоне-2020/21 Нету провел 11 матчей за «Барселону» и пропустил 8 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210518/493830705877/barca-neto-ultimo-partido-eibar.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
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