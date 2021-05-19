«Барселона» отпустит из клуба вратаря Нету

«Барселона» отпустит вратаря Нету из команды по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 31-летний бразилец проведет прощальный матч за «сине-гранатовых» в субботу, 22 мая против «Эйбара». Клуб продаст игрока в летнее трансферное окно, им интересуется «Арсенал».

В сезоне-2020/21 Нету провел 11 матчей за «Барселону» и пропустил 8 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.