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«Барселона» отпустит из клуба вратаря Нету

09:42
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«Барселона» отпустит вратаря Нету из команды по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 31-летний бразилец проведет прощальный матч за «сине-гранатовых» в субботу, 22 мая против «Эйбара». Клуб продаст игрока в летнее трансферное окно, им интересуется «Арсенал».

В сезоне-2020/21 Нету провел 11 матчей за «Барселону» и пропустил 8 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210518/493830705877/barca-neto-ultimo-partido-eibar.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol

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