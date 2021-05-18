Лапорта признал необходимость изменений в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта анонсировал изменения в каталонском клубе.

«Я сказал, что в конце сезона оценю команду, основываясь на ее игре и результатах. Мы выиграли Кубок Испании и очень гордимся этим успехом, но очень рано вылетели из Лиги чемпионов и проиграна ла лига.

Со следующей недели вы увидите ряд решений, которые мы примем. Мы их прокомментируем. Необходимо упорно и эффективно работать, чтобы команда была конкурентоспособной и побеждала в Лиге чемпионов и чемпионате. Я считаю, что необходимо завершить цикл и обновиться", — цитирует Лапорту Marca.

В текущем сезоне «Барселона» с 76 очками идет на третьем месте в чемпионате Испании.