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15 августа, 13:42

«Барселона» отдала в аренду нападающего Кольядо в «Эльче»

Читать «СЭ» в

Нападающий «Барселоны» Алекс Кольядо продолжит карьеру в «Эльче» на правах аренды. Клуб будет оплачивать 50 процентов зарплаты футболиста.

Арендное соглашение с 23-летним испанцем рассчитано на 1 год. По соглашению, выкуп прав на игрока следующим летом не предусмотрен. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

Кольядо выступал за «Барселону» с 2010 года. В сезоне-2020/21 стал капитаном «Барсы Б» .

Вторую половину прошлого сезона футболист провел в «Гранаде» на правах аренды. На его счету 17 матчей, два гола и одна голевая передачу.

Источник: https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1559117891940802561
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