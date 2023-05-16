«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Кройфа в конце сезона
Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф покинет клуб по окончании сезона, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
«Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф не будет продлевать свой контракт в конце текущего сезона из-за его желания заняться новыми профессиональными начинаниями», — сказано на официальном сайте клуба.
Кройф работал в «Барселоне» с 2021 года. Ранее стало известно, что другой спортивный директор каталонцев Матеу Алемани перейдет на работу в «Астон Виллу».
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|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
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|34
|18
|8
|8
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|62
|
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|
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|
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|47
|
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|
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|13
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|13
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|
11
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|34
|12
|10
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|41-45
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
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|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
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38 тур
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|- : -
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|- : -
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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