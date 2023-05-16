«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Кройфа в конце сезона

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф покинет клуб по окончании сезона, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

«Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф не будет продлевать свой контракт в конце текущего сезона из-за его желания заняться новыми профессиональными начинаниями», — сказано на официальном сайте клуба.

Кройф работал в «Барселоне» с 2021 года. Ранее стало известно, что другой спортивный директор каталонцев Матеу Алемани перейдет на работу в «Астон Виллу».