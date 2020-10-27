«Барселона» объявила об уходе Бартомеу с поста президента клуба

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу уходит в отставку, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Причиной отставки стали плохие спортивные результаты и экономическое положение клуба. Вотум недоверия Бартомеу собрал более 16 тысяч подписей.

Ранее Женералитет Каталонии отклонил прошение руководства клуба о проведении референдума о вынесении вотума недоверия президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу. Мероприятие должно было пройти 1-2 ноября, однако из-за отставки руководства клуба новые выборы будут проведены в течение примерно 40 дней.