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«Барселона» объявила об уходе Бартомеу с поста президента клуба

23:15
Жозеп Бартомеу. Фото ФК «Барселона».
Жозеп Бартомеу. Фото ФК «Барселона».
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу уходит в отставку, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Причиной отставки стали плохие спортивные результаты и экономическое положение клуба. Вотум недоверия Бартомеу собрал более 16 тысяч подписей.

Ранее Женералитет Каталонии отклонил прошение руководства клуба о проведении референдума о вынесении вотума недоверия президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу. Мероприятие должно было пройти 1-2 ноября, однако из-за отставки руководства клуба новые выборы будут проведены в течение примерно 40 дней.

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