«Барселона» обсуждает с «Ювентусом» возможный обмен Гризманна на Дибалу
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Get French Football со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, испанский клуб связался с «Ювентусом» по поводу возможного обмена 31-летнего французского футболиста на нападающего туринцев Пауло Дибалу.
Ранее испанские издания сообщали об интересе «Манчестер Сити» и «Атлетико» к Гризманну.
В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.
На счету 27-летнего Дибалы в минувшем сезоне 26 игр, 5 голов и 3 передачи. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает Гризманна в 60 миллионов евро, Дибалу — в 50 миллионов.
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