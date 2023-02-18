Куртуа готов сыграть против «Осасуны». Бензема и Кроос не попали в заявку

«Реал» назвал заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Встреча пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Голкипер Тибо Куртуа, пропустивший клубный чемпионат мира, вернулся в заявку мадридской команды. Бельгиец восстановился от травмы, полученной перед матчем 20-го тура против «Мальорки».

Полностью заявка «Реала» на игру с «Осасуной» выглядит следующим образом: Куртуа, Лунин, Луис Лопес — Карвахаль, Эдер Милитау, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Лукас Васкес, Рюдигер — Модрич, Камавинга, Вальверде, Тшуамени, Себальос — Азар, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родригу, Альваро.

Матч «Осасуна» — «Реал» состоится в субботу, 18 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.