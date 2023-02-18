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Сегодня, 03:42

Куртуа готов сыграть против «Осасуны». Бензема и Кроос не попали в заявку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

«Реал» назвал заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». Встреча пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Голкипер Тибо Куртуа, пропустивший клубный чемпионат мира, вернулся в заявку мадридской команды. Бельгиец восстановился от травмы, полученной перед матчем 20-го тура против «Мальорки».

Полностью заявка «Реала» на игру с «Осасуной» выглядит следующим образом: Куртуа, Лунин, Луис Лопес — Карвахаль, Эдер Милитау, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Лукас Васкес, Рюдигер — Модрич, Камавинга, Вальверде, Тшуамени, Себальос — Азар, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родригу, Альваро.

Матч «Осасуна» — «Реал» состоится в субботу, 18 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Жирона» разгромила «Альмерию»
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 - : -
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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