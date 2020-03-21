«Барселона» может сократить зарплаты игрокам

«Барселона» рассмотрит вопрос о сокращении зарплат своим игрокам, сообщает Mundo Deportivo. В связи с пандемией коронавируса сезон в чемпионате Испании был приостановлен 15 марта минимум на два тура. Командам осталось провести 11 туров.

Средняя зарплата в «Барселоне» — 11 миллионов евро. Это рекордный показатель в мировом футболе. Решение будет принято не раньше следующей недели, пока руководство клуба прорабатывает варианты.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.