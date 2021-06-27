Фабрицио Романо: «Барселона» объявит о новом контракте с Месси на следующей неделе

На следующей неделе «Барселона» объявит о продлении контракта с форвардом Лионелем Месси, сообщает 27 июня итальянский журналист Фабрицио Романо. Нынешнее соглашение истекает 30 июня.

По данным источника, в руководстве «Барсы» и в лагере Месси уверены, что сделка осуществится. Контракт будет действовать до 2023 года. Сторонам осталось согласовать последние детали.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.