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Сегодня, 09:52

«Барселона» может купить полузащитника «Эвертона» Онана

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, уход Серхио Бускетса из каталонского клуба оставил большую дыру, которую на данный момент не заполнил Ориоль Ромеу, и на этой позиции появился Андреас Кристенсен. Однако руководство «Барселоны» не уверено, что Кристенсен будет основным игроком в следующем сезоне. Онана входит в шорт-трек «Барсы», но клуб смущает высокая цена за 22-летнего игрока.

Контракт Онаны с «Эвертоном» рассчитан до 2027 года и Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Mundo Deportivo
ФК Барселона
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 - : -
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
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Сельта – Р. Вальекано
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Джуд Беллингем

Реал

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Борха Майораль

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Хетафе

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Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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