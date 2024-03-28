Агент Депая прокомментировал слухи, что футболист помог Алвесу выйти из тюрьмы под залог

Себастьян Ледюр, агент форварда «Атлетико» Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о том, что футболист помог Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог.

«Это фейковые новости. Это вообще неправда», — приводит слова Ледюра Goal.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

25 марта адвокаты Алвеса внесли залог в размере 1 миллиона евро. Футболист освобожден под залог на время рассмотрения его апелляции после 14 месяцев пребывания под стражей.