Каррагер считает Йохана Кройфа самым важным человеком в истории футбола

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об экс-тренере «Барселоны» Йохане Кройфе. Он назвал его самым важным человеком в истории футбола.

«О нем говорят до сих пор. В «Барселоне» его путь был невероятным. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Лично для меня Йохан является самым важным человеком в истории футбола», — цитирует Каррагера Daily Mail.

Нидерландский специалист поработал в «Барселоне» и «Аяксе». Йохан умер в марте 2016 года.