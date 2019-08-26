«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит

«Барселона» извинилась перед болельщиками «Бетиса» за сообщение, опубликованное в Twitter после матча чемпионата Испании. Каталонцы выиграли со счетом 5:2, в их составе дебютировал бывший игрок «Бетиса» Фирпо Хуниор.

После победы пресс-служба «Барсы» опубликовала фото, где Фирпо раскрывает пятерню, прокомментировав его «Хуниор знает». В комментариях многие болельщики «Бетиса» обвинили чемпионов Испании в неуважении.

«Барселона» хочет принести искренние извинения «Бетису» и его фанатам за твит, опубликованный в воскресенье вечером. Мы никого не хотели оскорбить, но нам не стоило публиковать его в такой особенный день для Хуниора", — говорится в новом сообщении «Барселоны».