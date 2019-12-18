«Барселона» и «Реал» сыграли 0:0 впервые с 2002 года

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» завершился безголевой ничьей — 0:0.

Обе команды не смогли отличиться в класико впервые за 17 лет. Последний раз такое произошло в ноябре 2002 года также на стадионе «Камп Ноу».

После этого команды провели между собой 49 игр, в которых 21 победу одержала «Барселона», а 15 встреч остались за «Реалом» при 13 ничьих.